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دهس أسد على أحد طرقات الرياض.. وهذه التفاصيل

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دهس أسد على أحد طرقات الرياض.. وهذه التفاصيل

العربية.نت - نادية الفواز

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بعد تعرض أسد للدهس على أحد طرقات مدينة الرياض، كشف المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي تفاصيل ما حدث.

وصرح الرائد رائد المالكي بأن القوات تلقت بلاغاً عن "أسد" تعرض لإصابة في أحد طرقات مدينة الرياض إثر اصطدام مركبة به، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما أضاف المالكي أنه تمت مباشرة الحادثة وتسليم الأسد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

كذلك شدد على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرّم العبث والاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثاً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

يذكر أن شباناً كانوا وثقوا بفيديو حادثة دهس أسد سائب بسيارتهم على أحد الطرق في السعودية. وأظهر المقطع المصور الشبان يقفون وسط شارع عام، بينما الأسد ملقى على الأرض وتسيل منه الدماء.

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