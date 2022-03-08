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سفارة السعودية بأوكرانيا: مستمرون بإجلاء مواطنينا

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الخارجية السعودية

سفارة السعودية بأوكرانيا: مستمرون بإجلاء مواطنينا

تنفيذ خطة إجلاء المواطنين من أوكرانيا

العربية .نت - مريم الجابر 

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أكدت السفارة السعودية لدى أوكرانيا بأنها مستمرة بالعمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين، وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الخارجية.

وأوضحت السفارة أنها تتابع عن كثب قضية المواطن المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية في قضية ذات أبعاد أمنية.

كذلك، أضافت أن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع السلطات الأوكرانية المختصة لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامة المواطن.

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