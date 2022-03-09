انتخاب السعودية لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء المملكة العربية السعودية لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2022 - 2023.

وسيتولى رئاسة المجلس التنفيذي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير زياد بن معاشي العطية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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يشار إلى أن المجلس التنفيذي يعد الجهاز التنفيذي للمنظمة، ويعمل على تعزيز تنفيذ الاتفاقية، والامتثال لها على نحو فعال. كما يشرف على أنشطة الأمانة الفنية للمنظمة، وينظر في مشروع ميزانية المنظمة، وفي مشروع تقرير المنظمة، والتقارير الخاصة التي يقدمها لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

ويأتي اختيار المملكة لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة نظير الإنجازات المستمرة التي حققتها على صعيد العمل في المنظمات الدولية. كذلك يعكس دورها المحوري وجهودها الحثيثة في التعامل بكل شفافية ومصداقية مع معطيات الأحداث الدولية في هذا المجال، ومدى تقدير الدول الأعضاء في المجلس والمنظمة لهذا الدور.

يذكر أن السعودية من الدول المؤسسة للمنظمة وعضو منتخب في المجلس التنفيذي منذ تأسيسها عام 1997.