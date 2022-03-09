فيلم سعودي أبطاله من ذوي الاحتياجات الخاصة.. ينطلق غداً

ينطلق فيلم "أبطال" يوم 10 مارس بجميع دور السينما في المملكة العربية السعودية وفي صالات عرض مختارة بالشرق الأوسط.

ويحمل الفيلم رسالة إيجابية وسط كثير من الضحكات في سرده لحكاية مدرب كرة قدم محترف ومغرور يدعى خالد، يتم إلحاقه بتدريب فريق من أصحاب الاحتياجات الخاصة كجزء من خدمة مجتمعية بسبب سلوكه السيئ.

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غير أنه سرعان ما يتعلم من هذه التجربة أن الفوز لا ينبغي أن يكون محور اهتمامه، حيث يساعده أعضاء الفريق في التغلب على غروره من خلال لطفهم وبراءتهم وفكاهتهم التي تنتقل لمن حولهم بسهولة.

كما تتناول قصة "أبطال" جانب النمو الشخصي لدى شخصية خالد، وتدور حول مشاعر الحب والرحمة والتمكين. كما تتحدث أيضاً عن بعض القضايا الجادة جداً، ولكن بطريقة خفيفة ومحببة للقلب ومضحكة وسهلة التقبل.

"أفضل شكل من أشكال التعليم"

من جانبه قال نجم الفيلم ياسر السقاف معلقاً: "تقدم الكوميديا أحياناً أفضل شكل من أشكال التعليم".

ويلعب السقاف دور البطولة كمدرب الفريق، فيما تلعب فاطمة البنوي دور خطيبته.

يشار إلى أن الفيلم أنتجته لولا العربية والمها، اللتان أنتجتا فيلم "Born A King"، الذي يحكي قصة الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

إلى ذلك عمل المنتجون على اختيار الممثلين بالاشتراك مع "مركز العون"، وهو منظمة غير ربحية مقرها جدة مكرسة لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

"ممثلون رائعون"

من جهته قال المنتج الحائز على جائزة الأوسكار أندريس فيسنتي غوميز: "لم نرغب باستخدام ممثلين محترفين للعب دور الشخصيات من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا سيتعارض مع الرسالة التي يحاول الفيلم إيصالها للناس، كما أنهم ممثلون رائعون بكل بصراحة. لقد ضربوا المثل لبقية أفراد المجتمع من خلال حسهم الفكاهي العالي ولطفهم واحترامهم".

يذكر أن فكرة الفيلم السعودي "أبطال"، الذي تم تصويره بجدة في ذروة جائحة كورونا، مقتبسة من الفيلم الإسباني "Campeones"، حيث تعيد سرد القصة التي حظيت بترحيب النقاد لكن بقالب موجه للجمهور العربي.