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الجوازات السعودية: هذه الدول محظور السفر إليها

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الجوازات السعودية

الجوازات السعودية: هذه الدول محظور السفر إليها

كانت السعودية قد رفعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا بدءًا من 5 مارس 2022

العربية.نت - نادية الفواز

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قالت الجوازات السعودية إن قرار تعليق السفر إلى 15 دولة ما زال ساريًا، وذلك في إجابتها على استفسار أحد المواطنين: "هل السفر إلى تركيا معلق للسعوديين أرجو الرد؟، وأضافت الجوازات في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرحبًا بك، الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام،، الصومال، أفغانستان، فنزويلا. نسعد بك".

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وكانت السعودية قد رفعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا بدءًا من 5 مارس 2022 ومنها عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

وأوضحت أنه يُشترط للقدوم إلى السعودية بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في السعودية وإلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

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