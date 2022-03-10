الأولى من نوعها بالمملكة.. سعودي يعثر على أحجار كريمة بهذا الوادي

انتهت نزهة شاب سعودي برفقة زملائه في أحد أودية منطقة جازان جنوب غربي السعودية، بعد هطول الأمطار، بعثوره على أحجار كريمة من نوع بريهنيت (Prehnite) وتعد الأولى من نوعها على مستوى السعودية، حيث لم يتم العثور عليها في أي منطقة أخرى، وقام الشاب عبدالله سلامي بالبحث في الموقع ليعثر على عدة صخور بلغ وزن إحداها 35 كجم.

وتحدث الشاب لـ "العربية.نت"، أن عثوره على الحجر كان خلال تجوله في أحد أودية منطقة جازان بعد هطول الأمطار، فكانت الحجارة صغيرة، ولكن لونها ملفت وتختلف عن بقية الأحجار والصخور في الموقع، فقام بجمعها والاحتفاظ بها وكان أكبرها يبلغ وزنه كيلو غراما ووضعه في منزله ولم يهتم بالأحجار كثيرا.

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وتابع حديثه: "بعد فترة من الزمن، قاده البحث بالمصادفة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن الأحجار الكريمة ومن ضمنها نوع كان شبيها بالحجر الذي عثر عليه، ليبدأ عملية البحث مرة أخرى عن نوع الحجر الذي عثر عليه والعودة مرة أخرى للوادي والموقع الذي عثر عليها، وحول الموقع كانت توجد زرائب للأغنام والماشية وله معرفة بالرعاة، حيث قمام بسؤالهم عن هذه الأحجار فأبلغوه بموقعها".

وأضاف: ذهبتُ للموقع الذي وصفوه رعاة الماشية، وقمتُ بالبحث، وعثرتُ على أحجار متناثرة، وهو دليل على وجود عرق صخري من نفس نوعية الحجر الكريم، فبدأتُ بالحفر في الموقع، فعثرتُ على كميات كبيرة من الحجر وبأحجام وأشكال مختلفة، ووصل وزن أحدها 35 كلغم، وقمتُ بإرسال عينات لأحد المهتمين بالأحجار الكريمة والذي قام بدوره بإرسال العينة لهيئة المساحة الجيولوجية، وتم تحديد نوع الحجر بأنه من نوع (Prehnite) بريهنيت والتواصل معه للوقوف على الموقع، حيث أظهرت نتائج المسح الذي قامت به الهيئة، بأنه أول نوع من نوعية الأحجار الكريمة يكتشف في السعودية.