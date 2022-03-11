من صنعاء للرياض.. تفاصيل العملية الخاصة لتحرير فتاتين أميركيتين من الحوثيين

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر الجمعة، تحرير مواطنتين أميركيتين بعد تقييد حريتهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ونقلهما إلى الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، بأنه امتداداً للشراكة المتينة بإطار التعاون العسكري و التنسيق الأمني المشترك بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأميركية، فقد تم تحرير فتاتين أميركيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء والواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وتم اخلاءهما ونقلهما الى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم الى الرياض.

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وأوضح العميد المالكي أن الفتاتين الأميركيتين تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية، كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما، وبطلب من الولايات المتحدة الأميركية، ومن خلال عملية أمنية خاصة، تم تحرير الفتاتين ونقلهما من صنعاء الى عدن.

وأضاف العميد المالكي أنه تم نقل الفتاتين من عدن إلى مدينة الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفتاتين فور وصولهما، ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأميريكيين الذين كانوا في استقبالهما.

وأكد العميد المالكي على أن تنسيق هذه العملية المشتركة بين حكومة المملكة والولايات المتحدة الأميركية لإخلاء رعايا أميركيين من اليمن تجسد متانة العلاقات الثنائية، كما انها استمرار للتعاون العسكري والتنسيق الامني المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الامن الوطني للبلدين، وتأتي في إطار التعاون الامني والاستخباري لمحاربة التنظيمات الارهابية في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الارهابي وميليشيا الحوثي الارهابية والتي تم تصنيفها جماعة إرهابية بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم (٢٦٢٤).