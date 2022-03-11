بموسم الرياض.. ليلة طربية بمذاق خاص للفنان خالد عبدالرحمن

أحيا الفنان السعودي "خالد عبدالرحمن"، ليلة "مخاوي الليل" على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية، وسط أجواء طربية استمرت لأكثر من 4 ساعات وبحضور 7 آلاف من محبي الطرب الأصيل.

وشهد حفل الفنان خالد عبدالرحمن استعدادات استثنائية، حيث أحدثت شركة بنش مارك تغييرات في تنظيم المسرح ليتناسب مع طقوس الحفل، ولتحقيق أعلى درجة من المتعة للجمهور السعودي. كما تضمن الحفل معرضاً لصور وألبومات النجم السعودي ومقتنياته الخاصة والنادرة من أسلحة وسيارات مخصصة للصيد، والتي أثارت إعجاب الجمهور والتقط لها العديد من الصور.

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وافتتحت ليلة مخاوي الليل بأغنيته الشهيرة "غريبة كانت الليلة" التي ردد الجمهور كلماتها مع الفنان في تفاعل واضح وترحيب كبير من قبل الحاضرين. وقدم النجم السعودي خلال الليلة، باقة من روائعه الغنائية التي قدمها خلال مسيرته الفنية. وتضمن الحفل ثلاث فقرات غنائية من 38 أغنية، بدأت بفقرة الفنان مع الفرقة الموسيقية، غنى خلالها 10 أغنيات "ليلة، ضن، علمتني حبك، كنت أنتظر، العطاء، بنساك ، يا عذابي، قسي وقتك، زليت، افراق".

التخت الشرقي

أما فقرة التخت الشرقي فتضمنت 15 أغنية، أبرزها "لو اشوفك، من الفرحة، صدقيني، من دلعك، رعش قلبي، مديونة" وغيرها من الأغاني التي يفضلها الجمهور. وجاءت الفقرة الأخيرة "سامري" بأكثر من 10 أغنيات أخرى منها أغنيات "الحزن الأكيد، تذكار، طوينا صفحة الماضي، خبروه" وغيرها.

مكالمة تركي آل الشيخ

وشهد الحفل مداخلة هاتفية من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، حيث أثنى على الفنان خالد عبد الرحمن وعلى فنه وجماهيريته، ثم طلب أغنية "أقسى من الحرمان".

كما شهد الحفل تكريم الفنان خالد عبدالرحمن على المسرح من قبل الهيئة العامة للترفيه، حيث منحت الفنان عودًا صنع خصيصا من أجله.

وقدم الفنان خالد الشكر لشركة بنش مارك على التنظيم الاستثنائي لهذه الليلة الاستثنائية وعلى رعايتها له.