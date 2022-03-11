مصدر: أميركا والسعودية تنقذان شابتين أميركيتين من أسر الحوثيين في عملية مشتركة

ذكر مصدر مطلع، الخميس، أن السعودية والولايات المتحدة نفذتا عملية مشتركة في يناير/ كانون الثاني لإنقاذ شابتين أميركيتين كانتا أسيرتين لدى جماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته، أن الشابتين، 19 و20 عاما، نُقلتا جوا من صنعاء إلى مدينة عدن في جنوب البلاد، ثم إلى

العاصمة السعودية الرياض حيث خضعتا لفحوص طبية وغيرها من سبل الرعاية.

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وقال المصدر إن الشابتين عادتا إلى الولايات المتحدة. وامتنع عن ذكر هويتهما أو أي معلومات أخرى عنهما لأسباب تتعلق بالخصوصية.