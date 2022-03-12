هكذا يمكنك زيارة المناطق المغلقة بمحمية الملك سلمان

تتيح قريباً محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، زيارة المناطق المحمية المغلقة المجال عن طريق التصاريح، وستعلن عن الآلية قريبا عبر المنصات الرسمية وقنواتها الإعلامية.

وأوضح لـ"العربية.نت" مدير عام التطوير والسياحة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية المهندس فيصل التويجري، أن المحمية هي استكمال لجهود القيادة الرشيدة في الحفظ البيئي وزيادة الغطاء النباتي في شمال السعودية، حيث الطبيعة الساحرة والأجواء الأكثر اعتدالاً، كما أكد أن المحمية تسعى من خلال أهدافها الاستراتيجية الكبرى بتحقيق التنمية الاجتماعية الأمثل، بإشراك المجتمعات المحلية في الفرص المتاحة بالمحمية، وتحقيق التكامل الاقتصادي والسياحي بين المحمية وأهلها، خصوصاً أن المحمية هي من المجتمع وإلى المجتمع.

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وأضاف أن مهرجان ربيع المحمية بمدينة المعارض بدومة الجندل في منطقة الجوف وعلى مدى خمسة أيام، هو لبنة أولى لتعريف المجتمع المحلي وأهالي المحمية في الجوف بالأهداف والتوجهات الاستراتيجية للمحمية، وإشراكهم في دعم الأهداف والأنشطة في المحمية، وهناك العديد من المشاريع القادمة التي تستهدف الإنعاش الاقتصادي والسياحي للمنطقة.

أخذ تصاريح

وبخصوص رغبة العديد بزيارة مناطق المحمية المغلقة، أضاف المهندس التويجري أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تثمن رغبة العديد بزيارة مناطقها المغلقة، وستتيح المجال لأخذ التصاريح فيها حيث ستعلن عن الآلية قريبا وعبر المنصات الرسمية وقنواتها الإعلامية.

يذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية دشّنت مهرجان ربيع المحمية بمدينة المعارض بدومة الجندل في منطقة الجوف وعلى مدى خمسة أيام، والذي يستهدف تعريف الأهالي والمقيمين في منطقة الجوف والمناطق المجاورة لها بالمحمية وبأهدافها بقالب ترفيهي يسهم في تعريف المجتمع بأهم المواقع السياحية والترفيهية للمحمية ومقوماتها التي حباها الله بها، وجهود المحمية لإعادة التوازن الطبيعي بها.