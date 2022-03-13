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السعودية: نقف مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه

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السعودية: نقف مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه

دبي - العربية.نت

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أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين، للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية.

كردستان: الموقع المستهدف بهجوم أربيل مدني وليس إسرائيلياً العراق كردستان: الموقع المستهدف بهجوم أربيل مدني وليس إسرائيلياً

وأكدت على تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أفادت بأن مدينة أربيل تعرضت بعد فجر اليوم إلى "هجوم بعدد من الصواريخ سقطت في مواقع مختلفة"، لافتة إلى أن القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بالحادث.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أعلن في وقت سابق اليوم أن الهجوم نفذ بـ"12 صاروخاً باليستياً" أطلقت "من خارج حدود الإقليم وتحديداً من جهة الشرق".

كما أوضح في بيان أن الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأميركية، لكنها لم تسفر عن "خسائر بالأرواح، بل اقتصرت الخسائر على الأضرار المادية".

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