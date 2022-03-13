اعتماد اشتراطات المتاجر المغلقة.. ومهلة لتصحيح الأوضاع

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية ماجد الحقيل، اشتراطات المتاجر المغلقة "السحابية"، التي تضمنت تصحيح المنشآت القائمة الممارسة لنشاط المتاجر المغلقة حالياً لأوضاعها، لتتوافق مع المتطلبات والاشتراطات الجديدة خلال سنة.

وتشمل المتاجر المغلقة المنشآت التجارية التي تقع على شوارع تجارية وتعمل وفق سياسة الأبواب المغلقة، بحيث تُسوق سلعها عبر المواقع والتطبيقات التجارية الإلكترونية، وتُسلم السلع والبضائع لعملائها عن طريق وسيط، سواء كانت تعمل بنشاط تجارة التجزئة أو محال الأغذية والمشروبات أو المطاعم، حيث يبلغ عدد الأنشطة المسموح بها 158 نشاطاً.

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وتهدف هذه الخطوة إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وإيجاد نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكترونية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين، وتتضمن الاشتراطات الجديدة لمتطلبات الترخيص خلق نموذج عمل جديد بالسماح للمنشآت الصغيرة بالعمل داخل المجمعات، شريطة أن يكون هناك تجانس في الأنشطة الفرعية مع النشاط الرئيس، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"،

كما تشتمل الاشتراطات على متطلبات فنية لمنطقة الاستلام والتسليم، والتي يشترط أن تكون في مقدمة المتجر، واستراحة العاملين ودورات المياه ومنطقة الفرز والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى اشتراطات إنشائية خاصة بالمبنى وجدران وواجهة وأرضيات وسقف المتجر، فضلاً عن التكييف والتهوية والتمديدات الكهربائية والإضاءة والأمن والسلامة وكفاءة الطاقة.

وتتضمن الاشتراطات متطلبات تشغيلية متعلقة بالتجهيزات، وتداول الغذاء، والعاملين، وتوصيل البضائع، ويمكن للراغبين في الاطلاع على الاشتراطات البلدية للمتاجر المغلقة زيارة الرابط https://cutt.us/t3aHh.