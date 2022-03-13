دارة الملك عبدالعزيز تطلق مبادرة إثرائية عن المرأة السعودية

أطلقت "دارة الملك عبدالعزيز" ممثلة في "ويكي دون" مبادرة إثرائية تطوعية عبر منصة العمل التطوعي عن المرأة السعودية بهدف إثراء المحتوى العربي الرقمي بموسوعة ويكيبيديا، وتُعتبر خاصة بإنشاء المقالات وتطويرها.

كما كشفت أن مجالات المبادرة هي: نساء الأسرة المالكة ودورهن في دعم التنمية الشاملة، وشخصيات نسائية تاريخية عشن في الجزيرة العربية، وشخصيات نسائية لسعوديات قياديات في مختلف المجالات، وكذلك إسهامات المرأة السعودية في مختلف المجالات (التعليم، الصحة، الاقتصاد، التقنية، التطوع، العمل الخيري، المسؤولية الاجتماعية، العلوم الأساسية، المجالات الإنسانية.. وغيرها)، بالإضافة للحقوق والتشريعات التي دعمت عمليات تمكين المرأة السعودية في الأحوال الشخصية والحقوق والوظيفية، وغيرها، وأخيرًا النساء الحاصلات على جوائز محلية ودولية.

مادة اعلانية

وعن آلية العمل، أوضحت الدارة، "في الأسبوع الأول: الإعلان وإطلاق المبادرة عبر منصة العمل التطوعي، ويعقبها استقبال المشاركين وتوضيح آلية العمل، وفي الأسبوع الثالث والرابع: سيثري المشاركون المحتوى العربي عبر ويكيبيديا، وأما في الخامس فسيتم تقييم المشاركات عبر موسوعة ويكيبيديا بتعديل واعتماد ما تم نشره، وفي الأسبوع الأخير سيتم تقييم المتسابقين عبر منصة العمل التطوعي وإعلان النتائج.

كما قالت سيحصل المتطوعون على ساعات تطوعية عبر منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وستستمر المبادرة حتى منتصف شهر رمضان القادم؛ داعيةً المهتمين والمهتمات إلى التسجيل في ذلك وإثراء المحتوى العربي الرقمي في موسوعة ويكيبيديا.