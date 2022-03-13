ملتقى سعودي أوروبي لبحث فرص الاستثمار في قطاع الإبل

تعرضت سبع شركات من بلجيكا ولوكسمبورغ متخصصة في الصحة والفعاليات والخيول إمكاناتها الاستثمارية والفرص المتاحة مع المنظّمة الدولية للإبل ونادي الإبل عبر ملتقى يضم رجال أعمال سعوديين ومنسوبين من الغرف التجارية ومُلاّك إبل محليين والذي ينظمه نادي الإبل.

ويفتح الملتقى التجاري الأوروبي السعودي للمستثمرين في قطاع الإبل الذي سيتم الاثنين 14 مارس 2022 خيارات العمل والتعاون وإنشاء المشاريع وتبادل الخبرات ضمن إطار البعثة الاقتصادية والتجارية الرسمية إلى المملكة العربية السعودية التي نظمتها مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى.

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مشاركة إلفي مالك إبل

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين إن قطاع الإبل ينمو على نحوٍ سريع ويحقق معدّلات إقبال بالتزامن مع الأنظمة والتشريعات التي سنّها النادي في مجالات توثيق السلالات، وملكية الأسماء، وسلامة الأنواع، والبيطرة. مشيراً إلى أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل حقق الرواج بمشاركة أكثر من ألفي مالك إبل ورفع من عمليات البيع والشراء بحوالي 30 في المئة عن الأعوام السابقة ولبّى رغبات مُلاّك الإبل بالتنافس والفوز بالجوائز الضخمة البالغة 250 مليون ريال سنوياً.

وتتنوع أبواب الاستثمار بين التدريب والتسويق وبناء أكاديميات الهواة والتربية وتكوين السلالات الدولية. وستتاح لمجموعة من رجال الأعمال السعوديين الاطّلاع على مناخات الشراكات وتأسيس محاضن قائمة على المحتوى المحلّي في قطاع الإبل والاستزادة من الخبرات الأوروبية في مجال تأسيس مراكز الخيول واقتصاد رياضة الفروسية.

روابط جديدة

وستقدّم الشركات الأوروبية خبراتها في تطوير الشبكات القائمة وخلق روابط جديدة بين أصحاب المصلحة وتكوين قناة يتم من خلالها تكثيف التسويق وتعزيز المهارات الخاصة، والحصول على الدعم في المراحل الرئيسية من البحث والتطوير إلى التسويق، على المستويين الوطني والدولي. وسيقدّم التكتل الأوروبي جهازًا كاملاً للسماح باستخدام ماسح تصوير مقطعي محوسب لكامل الجسم للحيوانات الكبيرة، خاصةً للخيول أو الإبل وهو جهاز كامل يعمل بشكل إلزامي مع ماسح التصوير المقطعي المحوسب وتقنية استخدام الخلايا الجذعية. وفي مجال الطاقة الحيوية سيتم طرح دراسة واكتشاف وتصحيح الطاقة في الأنظمة الحية وتقديم الأفكار والشبكات والمهارات لتوجيه العملاء في العلامات التجارية.

وفي مجال الترفيه فسيعرض الجانب الأوروبي نهجًا شاملاً من الاستراتيجية إلى إدارة الأحداث إلى العمليات والإنتاج. ويهدف الملتقى إلى تطوير الشراكات بين القطاع الخاص البلجيكي والسعودي في النشاطات المختلفة المتعلقة بالإبل بما ينعكس على تطوير القطاع.