شجرة استُخدمت لأسقف المنازل واستخراج زيت القطران.. ما هي؟

تشتهر منطقة بني مالك جنوب الطائف في محافظة ميسان، بوجود أشجار "العتم" على سفوح جبالها الشاهقة وأوديتها، وهي أشجار معمرة، وكثيفة الأوراق، ودائمة الخضرة، وواسعة الظل، وتقاوم الجفاف والظروف المناخية القاسية.

واكتسبت شجرة "العتم" أهمية لدى ابن المكان، حيث اعتمد عليها في الكثير من متطلبات الحياة منذ آلاف السنين، لما تميزت به أخشابها من جودة وصلابة، ومنها أفضل وأجود أنواع "السواك"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما ينتفع سكان المنطقة من هذه الشجرة في مناح عدة بصناعة دعائم أسقف المنازل المبنية من الحجارة، ويستخرجون منها "زيت القطران" أو ما يعرف بـ"زيت الخشب" الذي يكثر استخدامه في طلاء القوارب، والعلاجات البيطرية.

من جانبه، قال المزارع محمد المالكي إن "شجرة العتم" من أهم الأشجار على امتداد جبال السروات، حيث تمتاز خضرتها ومنافعها المتعددة من أهمها: قوة وصلابة جذعها، وتحملها الأوزان الضخمة.

وأشار إلى أنها متوسطة الطول، صغيرة الأوراق، تشبه دوماً شجرة السمرة، وتعيش وسط ظروف بيئية ومناخية صعبة، مشابهة لبيئة أشجار السمر الذي ينتشر في جنوب الطائف، لافتاً إلى أنها تتكاثر بالبذور والعقل، وهي من الأشجار البرية في جبال السروات وتشبه شجرة الزيتون.