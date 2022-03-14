ورد اسمه ضمن 81 إرهابياً بالسعودية.. تفاصيل عن هيثم المختار

قبل يومين، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى. وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على هذه العناصر الإجرامية.

ومن ضمن قائمة تشمل 81 إرهابياً، ورد اسم هيثم بن إبراهيم المختار، المعروف بتصنيع القنابل وتشكيل الخلايا المتطرفة.

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عدة جرائم

واتهم هيثم، وهو سعودي الجنسية، بارتكاب عدة جرائم، منها الاشتراك في قتل رجلي أمن وإصابة آخر وجرح مقيمين، واستهداف مبنى أمني، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى، وإتلاف الممتلكات العامة.

إلى ذلك أصبح خبيراً في تصنيع قنابل المولوتوف، ورفض كل النداءات لتسليم نفسه، ليتورط مع آخرين بتشكيل خلية إرهابية بالقطيف مرتبطة بأحد المطلوبين على قائمة 23 المعلنة في 8 /‏‏ 2 /‏‏ 1433هـ.

هاجم مقراً أمنياً

وتزايدت جرائم هيثم المختار مع إصراره على تنفيذ ما أسند إليه من تنظيمات إرهابية خارج السعودية، فهاجم أحد المقرات الأمنية في محافظة القطيف يوم 10 يناير 2016، وأقدم مع مجموعة من الملثمين على قذف مبنى أمني بقنابل المولوتوف، التي يقوم بصناعتها، مما تسبب باشتعال النيران في فنائه الخارجي.

كذلك تورط في إطلاق النار على إحدى دوريات الأمن بمدينة سيهات في 6 /‏‏ 2 /‏‏ 1437، نتج عنها استشهاد رجلَي أمن. كما أطلق النار على إحدى دوريات المرور في حي الخويلدية بمحافظة القطيف في 27 /‏‏ 1 /‏‏ 1437هـ، نتج عنها إصابة مساعد قائد دورية المرور، واثنين من المارة.