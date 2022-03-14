في ظهور نادر.. رابح صقر يغني مع نجليه "نوع من البشر"

في ظهور نادر، خرج الفنان رابح صقر في مقطع فيديو من داخل سيارته برفقة نجليه صقر والوليد وهم يرددون كلمات إحدى الأغنيات "فيه نوع من البشر يخطئ وإذا ما الموضوع عدى.. للأسف ما يستحي بالعكس يزداد التمادي".
كما تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الفيديو، معبرين عن إعجابهم به، كما أن بعضهم تعرف على أولاد الفنان رابح للمرة الأولى وتواصلت الدعوات له ولأولاده.
وكان صاحب أغنية "واجد"، قد تحدث لجمهوره خلال الفترة الماضية، على وضعه الصحي، كاشفاً تفاصيل آخر تطورات حالته، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر" ظهر فيه وهو يمارس رياضة المشي على جهاز السير الكهربائي في إحدى الصالات الرياضية، وأرفقه بتعليق قائلاً: "حبايبي الله يسعدكم أنا أقوى وأكبر فيكم يا أحلى جمهور، واجد تغمروني بحبكم".
كذلك أضاف: "أنا الآن في وضع صحي أحسن ولله الحمد وتركت علاجات الاكتئاب، طلعتوني من جو الكآبة الله يسعدكم، أهم شيء الناس السلبية تبعد عني وعنكم، واجد أحبكم".
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