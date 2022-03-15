تفاعل واسع مع طلب وزير سعودي بتصوير السلبيات بالأماكن العامة

حث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية "ماجد الحقيل" المواطنين والمقيمين على رصد الظواهر السلبية في الأماكن العامة والطرق والأحياء، التي تدخل في نطاق عمل الوزارة وتصويرها بهواتفهم الجوالة وإرسالها إلى الجهات المختصة، وذلك بهد رفع تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية للارتقاء بجودة الحياة، والعمل على رفع الخدمات البلدية في كافة مناطق ومدن السعودية.

وقال الحقيل في تغريدة له عبر تويتر: "ارفع جوالك.. صور وأرسل" الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من العديد من المواطنين الذين سارعوا في رصد بعض الظواهر وتوثيقها وقال الحقيل: خلال 180 يومًا فقط تلقّينا بفضل وعيكم ومشاركتكم في تحسين المشهد الحضري في مدننا بلاغاتٍ عولج أكثر من 42٪ منها خلال 24 ساعة وارتفع عدد تحميل تطبيق بلدي ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون منذ انطلاق حملة #صوروأرسل.



وأضاف: أن الحملة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وقد حققت تفاعلا كبيرًا، وإسهامًا مجتمعيًا مؤثرًا، دوركم مهم في تحسين مشهد مدننا عبر تحميل التطبيق والمشاركة في الحملة.

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هذا ونشر العديد من متابعي تويتر تفاعلهم مع توجيه الوزير برصد أهم معالم التلوث والمخالفات التي تسيء للمشهد الحضري.