رحلة إلهام ميثاق الملك سلمان العمراني بمحطته الرابعة في "إثراء" 

يستضيف مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، معرض ميثاق الملك سلمان العمراني الذي تنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة، والذي يحط رحاله في مقر المركز بمدينة الظهران، في الفترة من 13 – 28 شعبان 1443هـ الموافق 16-30 مارس 2022م، ويأتي المعرض في محطته الرابعة بعد إقامته في كل من الرياض وأبها وجدة على التوالي.

وينطلق المعرض من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في فنون العمارة المحلية ودلالاتها الثقافية، وهويتها التي تتوافق مع الطبيعة والمناخ والبيئة المحيطة، وتعكس تاريخ المملكة وموروثها الحضاري الأصيل.

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وقالت الدكتورة سمية السليمان، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم" إن إصدار الهيئة لميثاق الملك سلمان العمراني هو إحدى مبادراتها التي تُعنى بتنمية القطاع العمراني، حيث نقدمه كمبادرة نفتخر أن نتبناها بإلهام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومسيرته في خدمة الوطن على مدى عقود والتي أنتجت عمارة وبيئات مبنية، تميزت في مفاهيمها وارتباطها بالموروث التاريخي للمكان عُرفت بالعمارة السلمانية".

وأشارت د. السليمان إلى أن خادم الحرمين الشريفين أرسى هوية معمارية وطنية أصيلة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع تحت رعايته الكريمة التي ارتكزت على الجذور المحلية، من ظروف ثقافية، ومكانية، واجتماعية، ومناخية.

وأضافت "ففي زمن سهل فيه اللحاق بما يحدث دولياً من تنمية وتوجه عمراني، اختار أن يستقي الإلهام من مصدر فخرنا واعتزازنا المتمثل في تاريخنا وموروثنا الثقافي لتُعاد صياغته من جديد".

من جانبها أوضحت فاطمة الراشد رئيسة قسم الشراكات والاستراتيجيات في "إثراء"، بأن المركز يحرص على استقطاب المعارض ذات القيمة النوعية العالية، والتي تقدم محتوى محلياً وعالمياً ذا ارتباط بإرث ثقافي، يسعى في مجمله إلى فتح آفاق من الحوار، وتبادل الأفكار والمعرفة، كنافذة يطل بها الزائر على ثقافات متعددة، وحضارات متنوعة، وفنون مختلفة تثري الزائر بتنوع أنماطها.

ويفتح المعرض أبوابه لجميع المهتمين والمتخصصين في مجالي العمارة والتصميم أو الممارسين لأعمالها، إضافة إلى مختلف فئات المجتمع الراغبين في الاستمتاع بمحتوياته التي تشمل عرض نماذج معمارية مميزة ومشاريع حصلت على جوائز محلية وعالمية، كما يستعرض أفضل 15 مشاركة في مسابقة الميثاق في صورة، كأحد حوافز ميثاق الملك سلمان العمراني، والتي أُطلقت على مدى ثلاثة أشهر وتجاوزت المشاركات فيها أكثر من 300 صورة من مختلف مناطق ومدن المملكة أبرزت خلالها أهم المباني والمعالم المميزة.