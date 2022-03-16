بحادثة هزت الشارع السعودي.. القضاء يقتص من ناحر بناته الثلاث

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، وهو بندر بن علي بن محمد الزهراني (سعودي الجنسية)، كان قد أقدم على قتل ثلاث من بناته (أعمارهن ست وأربع سنوات وسنتان)، وذلك بنحرهن بسكين.

وكانت سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.

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ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني بندر بن علي بن محمد الزهراني، اليوم الأربعاء 13 /8/ 1443هـ؛ الموافق 16 /3/ 2022م بمنطقة مكة المكرّمة.

وتعود الحادثة إلى عام 2018 عندما استفاق حي الملاوي بمكة على صوت صراخ أم تستغيث لنجدتها بعد أن دخل الأب وهو في حالة هستيرية، وقام بنحر بناته الثلاث، في فاجعة هزت الشارع السعودي.

وعلمت "العربية.نت" من مصادرها أن الأم (إفريقية الجنسية)، دخلت إلى مستشفى الملك فيصل بمكة بسبب حالتها النفسية السيئة. وأوضحت المصادر أن سبب الجريمة خلافات أسرية.

وفي تفاصيل هذه المأساة، فقد خرج الأب من المنزل والدماء تغطي ملابسه وسط انهيار تام للأم، التي لم تفلح صرخاتها في إنقاذ بناتها من حالة الهيجان النفسي الذي لحق بالأب. واستفاقت على صرخات بناتها بعد أن اقتحم والدهن غرفتهن وهو يحمل السكين وبدأ بنحرهن واحدة تلو الأخرى، في حين تمكنت الأم من الهرب وإطلاق صرخاتها مستغيثة بالمارة.

وقام أحد الجيران بالاتصال بمركز العمليات الموحدة، وتمكن مع مساعدة أحد المارة من الدخول إلى العمارة والسيطرة على الجاني بحضور فرقة من دوريات الأمن.

وتبين أن الجاني يبلغ من العمر 33 عاماً، واتضح من المعلومات الأولية حينها أنه من متعاطي المخدرات.