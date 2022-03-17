الملك سلمان يوجه بتمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في السعودية
إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعلنت المديرية العامة للجوازات تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة، سواءً كانوا سيّاحاً أو رجال أعمال، دون رسوم أو غرامات، وذلك للاعتبارات الإنسانية.
وأوضحت مديرية الجوازات أن التمديد سيكون آلياً، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في الثالث من الشهر الجاري، انه ومن منطلق اعتبارات إنسانية ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة التي ستنتهي خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم.
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