حفلة تنكرية في موسم الرياض.. وهذه التفاصيل

تستضيف منطقة بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند، اليوم الخميس وغداً الجمعة، الحفلة التنكرية الأولى من نوعها في موسم الرياض.

ونبّه موسم الرياض في تغريدة على حسابه في توتير أمس الأربعاء على زواره ممن سيحضرون مهرجان التنكر، بعدم جلب أكسسوارات حادة أو أدوات خطيرة، حفاظاً على سلامتهم.

عشان نعيش تجربة ممتعة وآمنة للجميع .. يمنع إحضار أي إكسسوارات حادة أو أدوات خطيرة في مهرجان التنكر 🙏

ننتظرك إبداعكم في #بوليفارد_رياض_سيتي و #ونتر_وندرلاند 😍🎡🏙#موسم_الرياض pic.twitter.com/BDblPJ8LSv — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) March 16, 2022

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ويعد هذا المهرجان أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية، وسيسمح لمرتدي الأزياء التنكرية الدخول مجاناً إلى منطقة بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند.

يذكر أن المهرجان سيقدم جوائز منها سيارتين، بالإضافة إلى 40 جهاز بلايستيشن.

تركي آل الشيخ يغرد

وكان رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، قد حث الناس على عدم تفويت "أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية".

لا تفوتكم أكبر حفلة تنكرية بالمملكة ... يوم 17 و18 مارس 😎🔥

اللي يلبس زي تنكري كبطل خارق او شخصية انمي يوم ١٧ … او شخصية الافلام والمسلسلات يوم ١٨ بيدخل مجانا في #بوليفارد_رياض_سيتي و #ونتر_وندرلاند ... مع جوائز يومية لأفضل المشاركين 💪#موسم_الرياض pic.twitter.com/MHqkErUuXx — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 13, 2022

كما قال في تغريدة على تويتر يوم 13 مارس إن أي شخص يرتدي زيا تنكريا كبطل خارق أو شخصية إنمي في 17 مارس أو شخصية فيلم أو مسلسل في 18 مارس سيسمح له بالدخول مجاناً إلى بوليفارد الرياض وونتروندرلاند، مع جوائز يومية لأفضل المشاركين.