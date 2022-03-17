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حفلة تنكرية في موسم الرياض.. وهذه التفاصيل

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(تعبيرية)

حفلة تنكرية في موسم الرياض.. وهذه التفاصيل

العربية.نت - مريم الجابر

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تستضيف منطقة بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند، اليوم الخميس وغداً الجمعة، الحفلة التنكرية الأولى من نوعها في موسم الرياض.

ونبّه موسم الرياض في تغريدة على حسابه في توتير أمس الأربعاء على زواره ممن سيحضرون مهرجان التنكر، بعدم جلب أكسسوارات حادة أو أدوات خطيرة، حفاظاً على سلامتهم.

ويعد هذا المهرجان أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية، وسيسمح لمرتدي الأزياء التنكرية الدخول مجاناً إلى منطقة بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند.

يذكر أن المهرجان سيقدم جوائز منها سيارتين، بالإضافة إلى 40 جهاز بلايستيشن.

تركي آل الشيخ يغرد

وكان رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، قد حث الناس على عدم تفويت "أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية".

كما قال في تغريدة على تويتر يوم 13 مارس إن أي شخص يرتدي زيا تنكريا كبطل خارق أو شخصية إنمي في 17 مارس أو شخصية فيلم أو مسلسل في 18 مارس سيسمح له بالدخول مجاناً إلى بوليفارد الرياض وونتروندرلاند، مع جوائز يومية لأفضل المشاركين.

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