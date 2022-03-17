صورة عمرها 50 سنة.. قصة أميركي صور أطفالاً في رأس تنورة

علقت جمعية التراث والثقافة بالدلم في السعودية، على صورة عمرها 50 سنة نشرتها الإعلامية غادة المهنا أبا الخيل.

وقالت الجمعية: "كنا نسعد في الستينات الميلادية بين فترة وأخرى بزيارة لمجموعات من الخواجات إلى ‎الدلم، وكان أكثر ما يسعدنا عندما يطلبون منا أن نصطف لالتقاط صور جماعية بكاميراتهم".

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كما أضافت "ترى أين أنتم يا من التقطتوا لنا العديد من الصور، حتى نشوف صورنا، مثلما حصل مع ملتقط هذه الصورة!".

من جانبها، روت الإعلامية والكاتبة غادة المهنا أبا الخيل، قصة عشق للمملكة سطرها الأميركي أندرو إيرفينغ الشهير بـ"درو"، قبل نحو 50 عاماً تقريباً، وما زالت تحكي فصولها إلى اليوم.

ونشرت عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، صورة مبهجة لمجموعة من الأطفال في رأس تنورة التقطت في السبعينيات تقريباً.

كما قالت في تعليقها على الصورة: "ما يثير حماستي هو القصة الشخصية وراء من التقط الصورة وهو الأميركي أندرو إيرفينغ".

وأضافت "تواصلت معه لطلب إذنه بالنشر، وقد أمدني بمعلومات لم أتوقعها، إحداها أن إحدى البنات عرفت نفسها وتواصلت معه.. عمرها اليوم 57 عاماً".

وتابعت كما أعرب "درو" عن استمتاعه بوقته في المملكة، واكتساب معرفة ثقافية لا يمكن تدريسها في المدرسة، الأمر الذي أفاده كثيرًا في حياته الشخصية والمهنية، وقال إنه يأسف لعدم رؤيته جزءًا كبيرًا من المملكة، وعندما أبلغته بتأشيرات السفر قال إنه لا يعرف بوجودها.

وأضافت المهنا "أن "درو" ذكر كيف كان من الصعب في ذلك الوقت الحصول على تأشيرة عمل، حيث اضطر أن يسافر إلى بيروت لمدة أسبوع للحصول على تأشيرة دخول.

كما أوضحت أنه يبلغ الآن الثمانينيات من عمره، ويستمتع بحياته مع زوجته بين كاليفورنيا ونيفادا، سألته إذا كان بإمكاني وضع ايميله لكي تتواصلوا معه فقال إنه سيكون سعيدًا. وتابعت "لقد أحب درو وآخرون مثله بلدنا، وأعتقد أن التواصل معه من أنحاء المملكة سيجلب له السعادة".

كذلك أرفقت غادة المهنا صورة للمصور أثناء عمله في المملكة وقالت: "أرفقت لكم صورة لدرو في سنوات شبابه أثناء عمله في السعودية".