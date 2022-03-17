ولي العهد السعودي يؤكد أهمية المحافظة على اتفاق أوبك+

أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، موقف المملكة الداعم لكافة الجهود الهادفة لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وشدد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، على دعم كافة الجهود لوقف العمليات العسكرية بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار.
مادة اعلانية
كما جدد حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهاً بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.
وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون بين البلدين والفرص الواعدة لتطويره في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.
اقرأ أيضاً
-
بلينكن: وفرنا ملياري دولار لدعم أوكرانيا عسكرياًأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بلاده وفرت ملياري دولار لدعم أوكرانيا عسكريا، مشيراً إلى أن المساعدات تشمل مضادات للدبابات وأنظمة دفاع ... أميركا
-
الخارجية الأميركية: العودة للاتفاق النووي مع إيران قريباًوسط اقتراب المحادثات النووية في فيينا من مراحلها الأخيرة، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقترب من العودة ... أميركا
-
البنتاغون: المدفعية الروسية تتحرك نحو كييف تمهيداً لقصفهامسؤول في وزارة الدفاع الأميركية: العتاد الذي وصل إلى أوكرانيا سيسمح لها بمواجهة القوات الروسية أميركا
مادة إعلانية