شاهد.. وفاة شخص ساجداً في الحرم النبوي

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صورة لشخص توفي اليوم الجمعة، وهو ساجد في الحرم النبوي الشريف أثناء أدائه الصلاة.

وأظهرت الصورة الشخص المتوفي، وهو في حالة ثبات بعد موته ساجداً، ومغطى بسجادة الصلاة، وبجانب جثمانه عدد من المصلين ورجال الأمن الذين حضروا لنقل الجثمان، تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن.

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وتناقل مغردون الصور على نطاق واسع، مبدين تأثرهم بـ "حسن خاتمة" الشخص المتوفي، وعلق مغرد قائلا: "هنيئًا لك في بيت رسول الله ويوم الجمعة، الله يرزقنا حسن الختام".

وأضاف آخر: "‏لا إله إلا الله، هذا لو أنا مكان أهله ماسويت له عزاء بسوي حفلة من الوناسة وحسن الخاتمة".

