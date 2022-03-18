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صور خيالية مبهرة.. زوار موسم الرياض يخطفون الأنظار

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الأزياء التكرية في مسوم الرياض

صور خيالية مبهرة.. زوار موسم الرياض يخطفون الأنظار

عاش زوار موسم الرياض يوماً استثنائيًّا ممتعًا في منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وونتر وندرلاند

العربية.نت - عماد الحكمي

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شهدت منطقتا بوليفارد رياض سيتي، وونتر وندرلاند، مساء أمس الخميس إقبالًا مميزًا من الزوار للمشاركة في الحفلة التنكرية الأكبر من نوعها على مستوى السعودية، والتي تواكب الثقافة العالمية المعاصرة في عدد من الكرنفالات والاحتفالات المعتمدة على ارتداء الأزياء الكلاسيكية للعقود السابقة، ومجموعة من التصاميم ذات الدلالات الترفيهية المتنوعة.

في موسم الرياض
في موسم الرياض

وحضرت إلى الحفلة التنكرية في موسم الرياض جموع كبيرة من الزوار والشخصيات في أزياء تبدو أقرب إلى الأنماط المرتبطة بأحداث الخيال العلمي، وافتتاحيات الأفلام، والفانتازيا الشعبية، وعدد من التصاميم التي تعود لمجموعة من الشخصيات الواقعية والخيالية، وظهرت شخصيات المتنكرين في موسم الرياض بفنون تصميمية جميلة، وتجسيد مميز لشخصيات من وحي الخيال، عبر مجموعة لا محدودة من إكسسوارات الموضة العالمية، والشعر المستعار، والأزياء الغريبة.

أزياء تنكرية داخل موسم الرياض
أزياء تنكرية داخل موسم الرياض

وعاش زوار موسم الرياض اليوم مساءً استثنائيًّا ممتعًا في منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وونتر وندرلاند، لا سيما بعد التقائهم في زوايا المنطقتين عددًا من الشخصيات التي يحبونها كشخصية "باتمان"، ومجموعة من الأبطال الخارقين والمهرجين والزومبي.

اب مع طفله في زي تنكري
اب مع طفله في زي تنكري

وأسهم في تضاعف أعداد الزوار والحضور إلى المنطقتين، إتاحة موسم الرياض الدخول المجاني باللباس التنكري، إذ امتلأت شاشات سكوير بمشاهد الملابس التنكرية، وتصاميم وأنماط مختلفة من الأزياء التي ارتداها الزوار خلال الحفلة التي شهدت حضورًا استثنائيًّا في بوليفارد رياض سيتي وونتر وندرلاند.

متنكرين في موسم الشرقية
متنكرين في موسم الشرقية

وتنافس زوار الموسم في لبس أكثر الأزياء التنكرية لفتًا للأنظار؛ لجذب أعين الجمهور، والفوز بالنصيب الأكبر من عدسات كاميرات الزوار التي وثقت الحدث، وجمعت آلاف الذكريات في حدث يعد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة.

وشهدت الحفلة توزيع عدد من الجوائز لأفضل المتنكرين من الجمهور، وتتمثل في سيارتين، و40 جهاز بلايستيشن للحضور، خلال أيام الحفلة التي بدأت اليوم وتنتهي غدا الجمعة.

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