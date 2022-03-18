.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

دارة الملك عبدالعزيز تطلق منتدى خبراء التاريخ والآثار

  • الخط
دارة الملك عبدالعزيز
دارة الملك عبدالعزيز

دارة الملك عبدالعزيز تطلق منتدى خبراء التاريخ والآثار

ستكون العضوية في المنتدى بالترشيح لمن لديهم الخبرة في مجالي التاريخ والآثار

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن إنشاء (منتدى الخبراء السعوديين في التاريخ القديم والآثار)، وفق رؤية تتطلع لأن يوفر الخبرة السعودية في ذلك المجال، لإيصال رسالته المتمثلة في استثمار القدرات السعودية في مجالي التاريخ القديم والآثار في المشروعات والبرامج السعودية.

أوكرانيا: الأوروبي يعد حزمة خامسة من العقوبات على موسكو العرب والعالم روسيا و أوكرانيا أوكرانيا: الأوروبي يعد حزمة خامسة من العقوبات على موسكو

ويهدف المنتدى إلى تطوير الأفكار والمقترحات المتعلقة بالتاريخ القديم والآثار في السعودية، والإفادة من خبرات الأساتذة السعوديين من ذوي الخبرة، متابعة المستجدات الحديثة في ذلك المجال والإفادة منها، والعمل على تحقيق بيئة حوار علمي ومهني بين المتخصصين.

عضوية المنتدى

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن العضوية في المنتدى ستكون بالترشيح لمن لديهم الخبرة في مجالي التاريخ والآثار، وذلك تمهيدًا لانطلاق برامجه المتعددة، التي ستشمل الاجتماع بشكل دوري لمناقشة المستجدات في المجالين، وإقامة ورش عمل من أجل إثراء الجيل الجديد من المختصين بالتاريخ القديم والآثاريين للمرحلة القادمة، ومتابعة التطورات العالمية في مجال الدراسات التاريخية في تخصص التاريخ القديم والآثار وسبل الاستفادة منها، وإقامة لقاءات علمية مع أساتذة متخصصين من داخل السعودية وخارجها، وتشاورية مع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وطلبة الدراسات العليا والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، والشراكة مع جهات أخرى لتقديم الاستشارات الخاصة بالتطوير في مجال الدراسات التاريخية والآثارية، والمشاركة في مشروعات علمية لدى الجهات ذات العلاقة، وحث الجهات المعنية بنشر الأعمال الخاصة بالتاريخ القديم والآثار بشكل أسرع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل حرب أوكرانيا معركة سينمائية؟ هل حرب أوكرانيا معركة سينمائية؟
اكتشف المزيد