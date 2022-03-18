دارة الملك عبدالعزيز تطلق منتدى خبراء التاريخ والآثار
ستكون العضوية في المنتدى بالترشيح لمن لديهم الخبرة في مجالي التاريخ والآثار
أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن إنشاء (منتدى الخبراء السعوديين في التاريخ القديم والآثار)، وفق رؤية تتطلع لأن يوفر الخبرة السعودية في ذلك المجال، لإيصال رسالته المتمثلة في استثمار القدرات السعودية في مجالي التاريخ القديم والآثار في المشروعات والبرامج السعودية.
ويهدف المنتدى إلى تطوير الأفكار والمقترحات المتعلقة بالتاريخ القديم والآثار في السعودية، والإفادة من خبرات الأساتذة السعوديين من ذوي الخبرة، متابعة المستجدات الحديثة في ذلك المجال والإفادة منها، والعمل على تحقيق بيئة حوار علمي ومهني بين المتخصصين.
عضوية المنتدى
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن العضوية في المنتدى ستكون بالترشيح لمن لديهم الخبرة في مجالي التاريخ والآثار، وذلك تمهيدًا لانطلاق برامجه المتعددة، التي ستشمل الاجتماع بشكل دوري لمناقشة المستجدات في المجالين، وإقامة ورش عمل من أجل إثراء الجيل الجديد من المختصين بالتاريخ القديم والآثاريين للمرحلة القادمة، ومتابعة التطورات العالمية في مجال الدراسات التاريخية في تخصص التاريخ القديم والآثار وسبل الاستفادة منها، وإقامة لقاءات علمية مع أساتذة متخصصين من داخل السعودية وخارجها، وتشاورية مع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وطلبة الدراسات العليا والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، والشراكة مع جهات أخرى لتقديم الاستشارات الخاصة بالتطوير في مجال الدراسات التاريخية والآثارية، والمشاركة في مشروعات علمية لدى الجهات ذات العلاقة، وحث الجهات المعنية بنشر الأعمال الخاصة بالتاريخ القديم والآثار بشكل أسرع.
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