الخارجية السعودية تنفي صحة تصريح بشأن زيارة بلينكن للمملكة

نفت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، صحة التصريح المتداول إعلامياً والمنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة بشأن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمملكة في المستقبل القريب.
وأوضحت الوزارة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن.
مادة اعلانية
ونُقل عن مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أمس الجمعة قوله إن المملكة تتطلع إلى استقبال بلينكن في المستقبل القريب لتعزيز المناقشات "الإيجابية" المستمرة، لكن لم يتم تحديد اجتماع في الرياض حتى الآن.
اقرأ أيضاً
-
تحصينات روسية بمحيط كييف.. صور تكشف سواتر ترابية وآلياتكشفت صور الأقمار الصناعية أن الجيش الروسي أقام سواتر ترابية حول آلياته العسكرية شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف، في إطار العملية العسكرية التي بدأت ... العرب والعالم
-
زيلينسكي مخاطباً موسكو: حان الوقت لإجراء محادثات جديةدعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو، قائلا إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار ... العرب والعالم
-
ماكنزي: إيران تحول دون التوصل إلى حل في اليمنأكد قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي، أن إيران تحول دون التوصل إلى حل في اليمن.وأضاف ماكنزي في جلسة استماع عقدتها لجنة القوات ... أميركا
مادة إعلانية