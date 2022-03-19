الخارجية السعودية تنفي صحة تصريح بشأن زيارة بلينكن للمملكة

نفت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، صحة التصريح المتداول إعلامياً والمنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة بشأن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمملكة في المستقبل القريب.

وأوضحت الوزارة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن.

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ونُقل عن مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أمس الجمعة قوله إن المملكة تتطلع إلى استقبال بلينكن في المستقبل القريب لتعزيز المناقشات "الإيجابية" المستمرة، لكن لم يتم تحديد اجتماع في الرياض حتى الآن.

