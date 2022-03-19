صور رائعة .. قلعة أثرية مختبئة تحت الأرض في جدة

أعلنت السعودية عن أحد أهم الاكتشافات الأثرية في مدينة جدة - غرب البلاد- لإحدى القلاع المندثرة تحت الأرض والتي تعد من أبرز الواجهات البحرية للمدينة قبل 500 عام.

وعثر على الموقع الأثري والذي يطلق عليه "قلعة الشونة الأثرية" أثناء عمليات الإزالة للمباني العشوائية في منطقة البلد بجدة، بالقرب من شارع قابل أحد الأسواق التاريخية والذي يعود لعام 1516ميلادي، بحسب ما ذكره تقرير على القناة السعودية الأولى.

مادة اعلانية

كما أوضح أنه توقع مع استمرار أعمال التنقيب والإزالة أن تظهر العديد من الكنوز التاريخية والأثرية التي ترتبط بالمدينة والحضارات التي مرت عليها منذ اكتشافها قبل 3 آلاف عام وظهورها على الساحة كأحد أهم الموانئ على البحر الأحمر.

#المشروع | اكتشاف "قلعة الشونة الأثرية" تغير بوصلة مشروع البلد لتجعل واجهة جدة كما كانت في سنة 1516م. #قناة_السعودية pic.twitter.com/z0sJVNei2x — قناة السعودية (@saudiatv) March 15, 2022

ويرتبط الموقع الأثري، بالسور والخندق في المدينة قديما وكانت تعد الواجهة البحرية في عام 1516، واحتمت هذه القلعة وظلت متماسكة نتيجة وجود البنيان في الواجهة الغربية من القلعة.

أكبر قلعة في البحر الأحمر

كما أنه مع استمرار عملية الإزالة لعدد من المباني القابعة فوق هذه الآثار ستعود الواجهة البحرية القديمة للمدينة والتي تعد من أكبر القلاع في البحر الأحمر.



قلعة الشونة الأثرية

من جانبه، قال أشرف كامل، المشرف العام على برنامج جدة التاريخية، إن "الشونة" قلعة أثرية وجدت أثناء عملية التنقيب بجوار شارع الذهب، وهي قلعة أثرية اندثرت ولا أحد يعلم عن موقعها، مبيناً أنها أكبر قلعة في البحر الأحمر.