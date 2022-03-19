صور ساحرة توثق الأعمدة البازلتية في عسير

تعد الأعمدة البازلتية ظاهرة جيولوجية غريبة، فهي عبارة عن تشكيلات صخرية خرجت من باطن الأرض في أعقاب ثوران البراكين.

هذا ما كشفه المرشد السياحي والمهتم بالمواقع الأثرية والتراثية فهد المقبل لـ"العربية.نت".





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تشكيلات هندسية بديعة ودقيقة

وأوضح المقبل أن الأعمدة البازلتية هي عبارة عن تشكيلات هندسية بديعة ودقيقة للغاية، قائلاً: "هي ظاهرة طبيعية تماماً ليس للإنسان علاقة بتكونها. ولمن يشاهد يظن للوهلة الأولى أن هناك من قام بنحتها بتلك الدقة المتناهية. لكن الغريب أنها قد تشكلت على تلك الهيئة الرائعة بعد أن كانت عبارة عن حمم بركانية منصهرة خرجت من باطن الأرض في أعقاب ثوران أحد البراكين".

كما أضاف أنه "بعد أن بردت تلك الحمم، تشكلت الصخور، ثم انكمشت وتشققت على هيئة شقوق هندسية الشكل ذات أضلاع خماسية أو سداسية أو سباعية".





تتفاوت بألوانها

كذلك بيّن المقبل أن "هذه الأعمدة تتفاوت بألوانها. فهي في الغالب سوداء، غير أن بعض الأعمدة البازلتية وجدت بلون رمادي أو بني أو أحمر حسب العناصر الكيميائية والمعادن الداخلة في تركيبتها".

ولفت إلى أنها موجودة في أكثر من موقع في منطقة عسير، كجبل مشرف في الحرجة، وساحل عسير ما بين القحمة والبرك.





يشار إلى أن هذه الصخور الجميلة تنتشر في عدد من بقاع العالم كبوابة العمالقة على ساحل أيرلندا، ومتنزه يلوستون في أميركا، كما توجد في تركيا وأيسلندا.