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وزير الخارجية السعودي: ندعم خفض التصعيد في أوكرانيا

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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم
روسيا و أوكرانيا

وزير الخارجية السعودي: ندعم خفض التصعيد في أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم، اليوم السبت، على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد في أوكرانيا وحماية المدنيين، والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية.

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وجرى خلال اللقاء في ديوان الوزارة بالرياض، بحث الأزمة الأوكرانية، وكافة الجهود الدولية الرامية لحلها سياسيًا.

كما حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم

يذكر أن أوكرانيا تشهد منذ 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية روسية وصفت بالمحدودة شرقاً، إلا أنها سرعان ما توسعت جنوباً وشمالاً حتى وصلت إلى محيط العاصمة كييف.

ما استدعى استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، وبين موسكو والغرب. كما جر على روسيا عقوبات موجعة فاق عددها 5 آلاف، وطالت مختلف القطاعات.

إلى ذلك، أيقظت تلك العملية وسط هذا المدى من التوتر، شبح اندلاع حرب عالمية ثالثة، لاسيما مع اصطفاف دول الناتو بقوة إلى جانب كييف، والذي أرسلت دوله مساعدات عسكرية نوعية، ومالية إلى أوكرانيا لمواجهة الهجوم الروسي.

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