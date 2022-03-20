عودة طلاب المملكة للدراسة في أول يوم للفصل الدراسي الثالث

"عدنا جميعا وعادة الحياة".. بهذه التغريدة عبرت وزارة التعليم عن عودة الحياة الطبيعية للمدارس في أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثالث. وقالت وزارة التعليم في تغريدة عبر "تويتر": "طلابنا وطالباتنا في مدارس مناطق ومحافظات المملكة ينتظمون في أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثالث بكل حيوية ونشاط مع عودة الاصطفاف الصباحي، والإذاعة المدرسية".

جاء ذلك بعد انتظام ملايين الطلاب في مختلف مناطق المملكة، في أول يوم دراسي للعودة الحضورية للفصل الدراسي الثالث، مع عودة الاصطفاف الصباحي، والإذاعة المدرسية.

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هذا وقد تمتّع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت أسبوعاً كاملاً، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.

وتهيأت المدارس لاستمرار العملية التعليمية، واستئناف الدراسة حضورياً بشكلٍ كامل خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، حيث تتضمن العودة خلال الفصل الدراسي الثالث تطبيق حزمة من التحديثات التي تضمنها الدليلان الإرشادي والوقائي، بالإضافة إلى العودة الحضورية الكاملة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

ويستعد الطلبة لإلغاء شرط التباعد في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الاصطفاف الصباحي، وذلك في ظل تأكيد وزارة التعليم على الاستمرار باشتراط اكتمال التحصين لجميع الكادر التعليمي والإداري والعمالة، والطلبة ممن تجاوزوا 12 عاماً، واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتهوية المرافق المدرسية، وتأمين المدارس بجميع احتياجات الأمن والسلامة.

وسيشهد الفصل الثالث 3 إجازات هي إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم 24/09/1443 الموافق 25/04/2022 فيما تبدأ الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم 07/10/1443 الموافق 08/05/2022.

كما يشهد الفصل الثالث إجازتين مطولتين، حيث تكون إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى يوم 24/10/1443 الموافق 25/05/2022 فيما تكون إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية يوم 16/11/1443 الموافق 15/06/2022.

يذكر أن الفصل الثالث سوف يتزامن مع تطبيق الدوام الصيفي في العديد من الإدارات التعليمية.