واشنطن: هجمات الحوثيين على السعودية تمثل تهديدا خطيرا على الاقتصاد العالمي

دان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات خاصة، لقناتي "العربية" والحدث"، الأحد، هجمات الحوثيين على السعودية، باعتبارها تمثل "تهديدا خطيرا على الاقتصاد العالمي".

وفي ذات السياق، دانت بعثة الولايات المتحدة لدى السعودية، الأحد، بشدة الهجمات الحوثية على المملكة.

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وقالت السفارة الأميركية في بيان إن البعثة تدين بشدة "الهجوم الذي شنه الحوثيون اليوم والذي أسفر عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في جنوب وغرب المملكة العربية السعودية".

وحذرت السفارة في البيان، الذي نشرته عبر تويتر، من أن هذه الهجمات "غير المقبولة" تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية للخطر ويجب أن تتوقف.

وأضافت: "على الحوثيين وقف محاولاتهم العنيفة لعرقلة التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن بقيادة الأمم المتحدة"، مجددة التأكيد على "التزام الولايات المتحدة الراسخ بعم الدفاع عن المملكة".

وأثارت الهجمات موجة من الإدانات على كافة الأصعدة، حيث دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد عبارات الإدانة الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة الحوثي في الساعات الأولى اليوم الأحد، من خلال استهداف صاروخ باليستي وتسع طائرات مسيرة لمنشآت اقتصادية ومدنية في عدة مناطق جنوب المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن استمرار هذه الجماعة في القيام بهذه الأعمال العدائية ضد أهداف حيوية في المملكة يعكس مجدداً رفضها جهود السلام، كما يعد خرقاً سافراً لقراري مجلس الأمن 2216 و2624.

ونقل المصدر المسؤول عن الأمين العام قلقه البالغ إزاء مآلات استمرار هذه الأعمال العدائية الحوثية العابرة للحدود دون تحرك سريع وحاسم من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا التصعيد التخريبي وتقويض إرهاب هذه الجماعة ومن يقف وراءها بهدف زعزعة استقرار المنطقة، مجدداً التأكيد على وقوف الجامعة العربية بجانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية وحفظ استقرارها وصون أمنها.