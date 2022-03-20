 "سدايا": رصدنا عددا من حالات سرقة بيانات بعض المواطنين

رصدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في السعودية، عددا من حالات سرقة بيانات المواطنين وإلحاق الضرر بهم، عبر حيل من أفراد يدّعي بعضهم انتسابهم لمركز المعلومات الوطني بزعم تحديث البيانات البنكية.

وشددت الهيئة على عموم المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم التجاوب نهائياً مع الاتصالات التي تهدف إلى استدراج المتصلين للإفصاح عن معلوماتهم الشخصية وأرقامهم السرية؛ الذي قد يترتب عليه -بكل أسف- سرقة بياناتهم وإلحاق الضرر بهم.

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ونظراً إلى أن مركز المعلومات الوطني لا يقوم أساساً بالتواصل مع المستفيدين، فإن الهيئة تؤكد للعموم وجوب الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية، والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، والسياسات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة.