الاتحاد الأوروبي يدين بشدة هجمات الحوثي على منشآت مدنية واقتصادية بالسعودية

دان الاتحاد الأوروبي بشدة، الاثنين، هجمات ميليشيات الحوثي على منشآت مدنية واقتصادية بالسعودية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن هجمات الحوثيين على المدنيين غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

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وقبيل ذلك دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هجمات الحوثيين على السعودية، مشددا على مواصلة الولايات المتحدة دعم المملكة للدفاع عن أراضيها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن ، الأحد، إسقاط 9 مسيرات أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب، مشيراً إلى أن المواقع المستهدفة شملت محطة للغاز في خميس مشيط، ومحطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب.



صور لآثار الهجمات العدائية الحوثية لاستهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية جنوب السعودية صور لآثار الهجمات العدائية الحوثية لاستهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية جنوب السعودية

وأضاف التحالف أن الميليشيا استخدمت صواريخ كروز إيرانية لاستهداف محطة توزيع تابعة لأرامكو بجازان، وكذلك لاستهداف محطة تحلية مياه بالشقيق. كما أكد أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق لاستهداف جازان.

وكان التحالف أشار إلى أن تصعيد ميليشيا الحوثي بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيانا مدنية، بمثابة رفض لجهود ومبادرات السلام، وبمثابة الرد على الدعوة الخليجية.

وقال إنه يتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن الهجمات العدائية تسببت بأضرار مادية لمركبات مدنية ومنازل سكنية ولا خسائر بالأرواح.

كما قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف، إن هجمات الحوثيين العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية تعبر عن موقف الميليشيا تجاه دعوة المشاورات ومبادرات السلام الشامل.

وعقب ذلك دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد عبارات الإدانة الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة الحوثي الأحد، من خلال استهداف صاروخ باليستي وتسع طائرات مسيرة لمنشآت اقتصادية ومدنية في عدة مناطق جنوب المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن استمرار هذه الجماعة في القيام بهذه الأعمال العدائية ضد أهداف حيوية في المملكة يعكس مجدداً رفضها جهود السلام، كما يعد خرقاً سافراً لقراري مجلس الأمن 2216 و2624.