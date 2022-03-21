السعودية.. مشهد مهيب لتوديع جثامين 3 أطفال غرقوا في مجرى سيول

‏باشرت فرق الدفاع المدني بحفر الباطن حالة غرق 3 أطفال بعد أن أشارت معلومات أولية عن وفاة 3 أطفال غرقًا في قناة تصريف السيول شمال حفر الباطن في موقع قريب من حي موسى الأشعري حيث قامت فرق الدفاع المدني بحفر الباطن بالوصول إلى موقع الحادثة بعدة فرق وتم إخراج الأطفال الثلاثة، حيث توفي كل من سلطان راغب الرحيلية 12 سنة وغانم محمد البذالي 10 سنوات وعبد الرحمن محمد البذالي 7 سنوات

وفي حوار العربية.نت قال والد سلطان راغب الرحيلي تفاصيل المأساة: "إن ابنه خرج للعب مع أقرانه في تجمع مياه قريب إلا أن عمق المياه كان مفاجئا لهم، حيث بلغ 3 أمتار، مما أدى إلى غرق الأطفال الثلاثة".

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وتابع الرحيلي بكل كلمات الحزن والأسى على فقيده موضحا أن الموقع لم يجد أي اهتمام من الجهات المختصة التي كان من المفترض أن تقوم بالتسوير أو شفط المياه، إلا أن ذلك لم يحدث مما أدى إلى وفاة الأطفال الثلاثة وتم الوصول إليهم خلال ساعتين من البحث، وقال إنه يسأل الله للأطفال الرحمة وأن يكتب لهم أجر الصبر قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون وإننا من الصابرين بإذن الله.

وجبة الكبسة

بينما تحدث محمد طوقان الجميلي والد الطفلين غانم وعبد الرحمن البذالي للعربية.نت: بكل عبارات الأسى عن آخر وجبة جمعته بأطفاله وبعد أن تناول معهم وجبة الكبسة وخرجوا للعب وأنه فوجئ باختفائهم لمدة ساعتين ليكتشف في النهاية أنهما لقيا حتفهما في مجرى سيول وتجمع مياه قريب موضحا أن والدتهما متوفية، وأنهما خرجا للعب ولكنها مشيئة الأقدار في فاتهمها موضحا أنه يحتسب أجر الفقد عند الله.

موضحا أنه سيتم الصلاة على الأطفال عصر اليوم في جامع الشريع بحفر الباطن من جهته تم توجيه من سمو محافظ المكلف بحفر الباطن من سعادة الأمين والمشرف العام على الشؤون التنموية بالمحافظة ومدير الدفاع المدني المكلف بحفر الباطن بالوقوف ميدانياً على موقع حادثة الغرق في نقطة التقاء الأودية شمال المحافظة.

يذكر أن قناة تصريف السيول في محافظة حفر الباطن لا تزال المياه تغطي أجزاءً منها جرّاء هطول الأمطار الأخيرة على المحافظة.