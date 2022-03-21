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الصحة: رفع قيود كورونا للمسافرين القادمين إلى السعودية

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من أحد مطارات السعودية
فيروس كورونا

الصحة: رفع قيود كورونا للمسافرين القادمين إلى السعودية

القيود الملغاة تشمل إلزامية تقديم شهادة التطعيم وإجراء اختبار بي سي آر والحجر الصحي المطلوب للمسافرين الذين يصلون إلى المملكة

العربية.نت - مريم الجابر

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أكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين رفع القيود المتصلة بكبح انتشار فيروس كورونا والتي كانت مفروضة على المسافرين القادمين إلى المملكة.

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وشملت القيود الملغاة: إلزامية تقديم شهادة التطعيم ضد كورونا، وإجراء اختبار بي سي آر قبل القدوم للسعودية أو عند الوصول إليها، وكذلك الحجر الصحي المطلوب للمسافرين الذين يصلون إلى المملكة.

وتتضمن أسباب رفع القيود "انخفاض معدل الحالات الإيجابية لكورونا إلى أقل من 4%" في المملكة، والوصول لمعدل تطعيم بلغ 99% لجميع الفئات المستهدفة من سكان السعودية (أي من هم في سن الـ12 عاماً وما فوق).

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