الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصره بالرياض مساء اليوم، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.
ورحب خادم الحرمين الشريفين برئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى البرهان سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين، مهنئاً الملك بنجاح الفحوصات الطبية.
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وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة عشاء تكريماً لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
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