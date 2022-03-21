.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان

  • الخط
الملك سلمان لدى استقباله البرهان
الملك سلمان لدى استقباله البرهان

الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصره بالرياض مساء اليوم، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.

ورحب خادم الحرمين الشريفين برئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى البرهان سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين، مهنئاً الملك بنجاح الفحوصات الطبية.

السعودية.. تدشين أكبر خطة تشغيلية في المسجد الحرام لموسم رمضان السعودية السعودية.. تدشين أكبر خطة تشغيلية في المسجد الحرام لموسم رمضان

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة عشاء تكريماً لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور الأقمار الصناعية تكشف تعثر زحف القوات الروسية نحو كييف صور الأقمار الصناعية تكشف تعثر زحف القوات الروسية نحو كييف
اكتشف المزيد