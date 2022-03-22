طفلا تبوك ابتلعتهما المياه.. والنيابة تفتح تحقيقا
النظر في ما إذا كان هناك ما يستدعي تحريك الدعوى الجزائية العامة وفقاً لنظام حماية الطفل
بعدما لقي طفلان حتفهما غرقاً في أحد الأنفاق قيد الإنشاء في منطقة تبوك السعودية، يوم الأحد الماضي، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في الحادث.
وأوضح مصدر مسؤول أن النائب العام وجه فريقا بالانتقال إلى موقع سقوط الطفلين والتحقق من أسباب سقوطهما وملابسات الواقعة، للنظر في ما إذا كان هناك ما يستدعي تحريك الدعوى الجزائية العامة وفقاً لنظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.
أتى ذلك، بعد أن وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، أيضا بتشكيل لجنة مختصة من أمانة المنطقة والدفاع المدني و فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، للتحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات.
يشار إلى أن فرق الدفاع المدني كانت انتشلت جثة الطفل الأول بعد مغرب يوم الأحد، فيما انتشل الطفل الثاني بعدها بساعات من نفس الموقع عقب بلاغ من ذويه عن اختفائه.
في حين أشارت معلومات خاصة بأن الحادث وقع بعدما حاول الطفلان على ما يبدو ممارسة السباحة في المياه الراكدة داخل المشروع.
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