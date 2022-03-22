صور.. جولات سياحية بواسطة دراجات نارية في عسير

قام فريق سعودي بتغيير طريقة السياحة داخل منطقة عسير، حيث ابتكروا فكرة السياحة بـ "الدراجة النارية".

وقال قائد الفريق ماجد البكري لـ"العربية.نت" إن الفكرة تهدف إلى عمل جولات سياحية متنوعة بواسطة "الدراجات النارية" حسب برنامج معد سابقا يضم الأماكن التراثية ويظهر جمال منطقة عسير.





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وأكد أن فريق المحترفين "بايكرز" يعمل على استقطاب شركات سياحية للبدء في إقامة جولات سياحية مرخصة للسُياح الزائرين لمنطقة عسير.

وأضاف أن الفريق ينظم العديد من الرحلات السياحية لزائري المنطقة من الأجانب ويتم خلال الرحلة التعريف بأهم معالم المنطقة والتجول باستخدام الدراجات النارية.

وقد استقبل الفريق الرحالة الصيني العالمي والذي مر من خلال 107 دولة بمسافة 480,000 كم وانتهى به المطاف إلى مدينة أبها تم خلال رحلته تغيير 13 دراجة نارية وأطلق على نفسه اسم "عبد الله" بعد إسلامه وتم استقبال الرحالة في رحلة سياحية إلى المواقع السياحية في عسير.

كما استطاع فريق الدبابات المحترفين بايكرز والذي تأسس في سنة ٢٠١٢ م، أن يستقطب العديد من السياح والرحالة من مختلف مناطق العالم وخصوصا من الصين وفرنسا بعد أن وصل عدد أعضاء الفريق إلى 70 عضوا.

فيما ذكر أن هدف إدارة الفريق منذ تأسيسه جذب قائدي الدراجات النارية تحت شعار واحد يخدم المملكة العربية السعودية على جميع الأصعدة الاجتماعية، أو السياحية، أو الرياضية، وأيضا التوجيه والتثقيف لجميع أعضاء الفريق، خاصة مجتمع قائدي الدراجات النارية عامة على القيادة الآمنة وإتباع أنظمة السلامة.

وأوضح أن مسيرة الفريق بدأت بتنظيم أول بطولة دولية للدراجات النارية في عام 2014 م، في حين كانت أول جولة تعريفية على منطقة عسير للرحالة العرب سنة 2016 م، والجولة الثانية التعريفية للرحالة العرب سنة 2017 م.

يشار إلى أن الفريق حصل على المركز الأول في جائزة "أطول مسافة مقطوعة بالدراجة" حيث بلغت 13000 كم، وكانت البطولة مقامة في جنوب إفريقيا سنة 2019.