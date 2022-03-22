مباحثات سعودية صينية حول القضايا الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الثلاثاء، بنظيره الصيني وانغ يي، على هامش أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها إسلام آباد.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتينة بين المملكة العربية السعودية والصين، وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما تطرق الجانبان إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.
فيما حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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