وزير النقل السعودي: مطار جديد بالرياض قريبا

أكد وزير النقل السعودي المهندس صالح الجاسر، أن هناك مطارًا جديدًا ضخمًا في الرياض يضم صالات ومدرجات جديدة، مبينًا أنه من المتوقع أن يبدأ الناقل الجديد أولى رحلاته خلال 3 سنوات.

وأضح أنه لا نية قريبة لفرض رسوم على الطرق، لكن من الممكن أن تطبق فيما بعد، لافتًا إلى أن معظم دول العالم تطبق هذه الرسوم بهدف رفع مستوى الجودة والصيانة في الطرق.

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كما أوضح خلال لقاء تلفزيوني أنه يتوقع تشغيل أول خطوط "مترو الرياض" نهاية هذا العام، على أن يستكمل بالكامل قبل نهاية العام المقبل، منوهًا إلى أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الرائدة على المستوى العالمي.

وأضاف أن هناك تحديات فنية تعيق تنفيذ الجسر الذي يربط المملكة بمصر في المرحلة القريبة، حيث تجاوزت أعماق البحر في هذه المنطقة 300 متر، بالإضافة إلى كثرة الشعاب المرجانية، مشيرًا إلى أن المشروع مؤجل ولم يتم إلغاؤه.

فيما لفت إلى أن قطار "سار" يصل اليوم إلى الأردن ومناطق قريبة من الحدود العراقية، موضحًا أنه عند استقرار العراق وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، سيكون من السهل مد الخط ولن يكون مكلفًا.