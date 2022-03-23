بالتفاهم مع رئاسة الحرس الملكي.. نادي الإبل يتهيأ لتنظيم الهجانة الملكية
يتهيأ نادي الإبل للقيام بدوره في تنظيم سريّة الهجّانة الملكية بالتفاهم مع رئاسة الحرس الملكي في السعودية، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء المبنية على دراسة هيئة الخبراء وما لحقها من كتاب لأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء.
وجاء اعتماد توصية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بقيام رئاسة الحرس الملكي بالإشراف الكامل على السرّية، وإبرام اتفاقية تعاون مع نادي الإبل يتولّى بموجبها النادي عدداً من الأمور والتنسيق معه فيما يتصل بالجوانب الفنيّة بإدراج المتطلّبات الماليّة والوظائف.
📄 #نادي_الإبل يتهيّأ لتنظيم سريّة الهجّانة الملكية بالتفاهم مع رئاسة الحرس الملكي.#الهجانة_الملكية pic.twitter.com/TBEdXKSFsn— نادي الإبل (@CamelClub) March 23, 2022
من جانبه، قال الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، إن النادي سيباشر التنسيق مع رئاسة الحرس الملكي لظهور سريّة الهجّانة الملكية وتنفيذ ما صدر بذلك مع تسخير كوادر وخبرات النادي في البلورة على أكمل صورة.
كما بيّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل أن مهام الهجانة الملكية تتمثل في المشاركة في مراسم الاستقبالات الرسمية لضيوف خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والمشاركة في المهرجانات الوطنية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمثيل السعودية في مهرجانات الإبل والهجن المحلية والدولية، وتقديم العروض التراثية السعودية.
هذا ووجه بن حثلين شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما يحظى به قطاع الإبل من دعم ورعاية كريمة.
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