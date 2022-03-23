متحدثة باسم الشباب السعودي أمام مجلس الأمن: يجب مشاركة الشباب بالعمل الأممي

شددت متحدثة باسم شباب المجتمع المدني في السعودية رزان العقيل، اليوم الأربعاء، في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، على ضرورة مشاركة الشباب في العمل الأممي، مؤكدة ضرورة الإيمان بالشباب في قيادتهم للمستقبل.

وأضافت أن الشباب قادر على المشاركة في حل النزاعات، لافتة إلى دور الشباب المهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.

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كما أضافت أن مشاركة الشباب لا تكتمل إلا بمشاركة المرأة.

ورزان العقيل مثلت بلادها كأول سفيرة سعودية وعربية في مؤتمر الأمم المتحدة للشباب، حيث شاركت في برنامج قادة الكفاح، وهي المنصة التي أنشأتها الأمم المتحدة لتوجد حلقة وصل بين كبار المسؤولين في المنظمة الدولية والموظفين في القطاع الخاص والمجتمع المدني.