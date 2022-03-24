بعد الإخلاء الطبي.. عملية ناجحة للمواطن السعودي المصاب بالكويت

أجريت يوم أمس الأربعاء عملية لاستخراج الرصاصة من المصاب السعودي ماجد الخالدي بعد نقله بالإخلاء الطبي من الكويت إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض للعلاج.

وكانت أسرته ناشدت بضرورة نقله بالإخلاء الطبي إلى أحد مستشفيات المملكة. وقال شقيقه عبد الله في حديث" العربية نت" إن العملية أجريت يوم أمس وتم استئصال الرصاصة إلا أن شقيقه لا يزال في غيبوبة طالبا له بالدعاء بالشفاء والعودة لأسرته.

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وأضاف أن "كل كلمات الشكر تعجز أمام استجابة حكومة خادم الحرمين الشريفين لنداء المواطن السعودي.. وهذا يدلل على ما تقدمه حكومتنا الرشيدة لشعبها من دعم وأمان ومساندة في أي مكان في العالم"، مشددا على دور السفارة السعودية بالكويت في نقل الصورة بالكامل والتعريف بحالة شقيقه الذي دخل في غيبوبة نتيجة إصابته برصاصة استقرت في رأسه وأدخلته في غيبوبة.

ورقد الخالدي داخل العناية المركزة إثر إصابته على يد مواطن كويتي، وتسبب في ارتطامه بأحد أعمدة الإنارة، أثناء قيادته لسيارته في منطقة الجهراء.

وكشفت التحقيقات أن مطلق النار من منطقة الجهراء بالكويت، كان تحت تأثير المخدر.

وكانت مصادر في وزارة الداخلية الكويتية أكدت لـ"العربية.نت" أن الجاني كان تحت تأثير المخدر وكان يعيش ضلالات خاصة به ويظن أن المجني عليه بصحبة شقيقة الجاني على الرغم من أن المجني عليه كان يقل زوجته معه وقت الحادث. وعندما عاد الجاني إلى المنزل ووجد شقيقته، اكتشف تأثير المخدر عليه.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية في الكويت تمكنت من ضبط المتهم بإطلاق النار في وقت قياسي، مؤكدا أنه لا علاقة بين الجاني والمجني عليه، وتم إبلاغ السفارة السعودية بالكويت لإنهاء كافة الإجراءات.

كما قالت وزارة الداخلية في بيان نشرته سابقا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المتهم في واقعة إطلاق النار بمحافظة الجهراء، وبمواجهته أقر بأنه قام بارتكاب الواقعة وأكدت الوزارة أنه تم إحالة المتهم والسلاح المستخدم إلى جهة الاختصاص، وتسجيل قضية جنايات بحقه.