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قريباً انطلاق مركز الملك عبدالله المالي في الرياض

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مركز الملك عبدالله المالي
مركز الملك عبدالله المالي
خاص

قريباً انطلاق مركز الملك عبدالله المالي في الرياض

منصة اقتصادية عالمية

العربية.نت - نواف عزيز

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كشفت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت" أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، وصلت إلى مراحلها الأخيرة، حيث توشك على الانتهاء، في الوقت الذي يستعد فيه المركز الاقتصادي الضخم للانطلاق بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

وأكدت المصادر أن مركز الملك عبدالله المالي الذي سيصبح مقراً للكثير من الشركات العالمية، سيتم تحويله إلى منطقة اقتصادية خاصة لدعم جاذبية السعودية كوجهة عالمية للاستثمار الأجنبي.

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ويعد مركز الملك عبدالله المالي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والواقع في قلب الرياض بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، وصمّم على أيدي 22 مهندساً من أكفأ المهندسين المعماريين في العالم، ويعد أكبر مشروع تطوير عقاري في العالم يحصل على الشهادة البلاتينية من برنامج "القيادة في الطاقة والتصميم البيئي" (LEED) كما يحوي المركز مزيجاً من الوحدات السكنية والأبراج المكتبية إضافةً إلى مساحات مخصصة للتسوق والترفيه والضيافة.

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