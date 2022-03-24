لأول مرة.. فريق سعودي يصل لنهاية الكهف العجيب "ماكر الشياهين"

نجح مجموعة من السعوديين لأول مرة في الوصول إلى نهاية كهف عميق يسمى "ماكر الشياهين"، والذي يعد واحدًا من أكبر الكهوف البركانية في السعودية.

ووثق المغامرون وهم عبدالله الضيدان، عبد العزيز السلامة، وليد العلي، عبدالله الدوسري، وبدر العلي، رحلتهم إلى الكهف العميق معبرين عن اندهاشهم الشديد بهذه الرحلة التي وصفوها بالأعجوبة، كما وصفوا الكهف بأنه عالم مختلف وكوكب آخر أو أسطورة الحق.

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وظهر المغامرون وهم يوثقون بداية نزولهم للكهف في الرحلة التي بدأت من الساعة 1:18 ظهرًا حتى 5: 42 عصرًا، حيث استغرقت نحو 4 ساعات ونصف، لنحو 6 كيلو من السير ذهابًا وإيابًا.

وأشار بدر العلي في حديثه للعربية نت أن الكهف يعتبر أكبر الكهوف في السعودية، ويتجاوز طوله 3 كلم، وارتفاعه 22 مترا، وعرضه 18 مترا.

وهو عبارة عن جزء من أنبوب بركاني عملاق مجهول تحت الأرض، كانت تجري فيه الصهارة البركانية ولولا انهيار جزء منه لما عرف حتى الآن!!

وأوضح أن كهف ماكر الشياهين يقع في حرة بني رشيد أكبر الحقول البركانية وأرفع الحرات السعودية.

وبين أن السعودية تضم 13 حرة، وأكثر من ألفين فوهة بركانية، منها 400 فوهة تقع في حرة بني رشيد أكبر الحقول البركانية وأرفع الحرات في السعودية، وفيها أكبر الكهوف البركانية، وأنابيب عملاقة تحت الأرض كونتها أنهار ضخمة من الصهار البركانية وقسوة الطبيعة، ووعورة المكان جعل من هذه الكهوف مواقع مجهولة إلى وقت قريب.

وذكر أن فكرة زيارة الكهف جاءتهم بعد انتشار خبر اكتشاف كهف عملاق يتجاوز طوله 3 كيلو وبارتفاع أكثر من عشرين مترا وذلك قبل عامين، ليقرروا زيارة الأعجوبة البركانية والمغامرة في الوصول لنهاية الكهف، الذي يقع بالقرب من خيبر شمال المدينة المنورة.

وقال: إن الكهف عبارة عن جزء بسيط من أنبوب عملاقي ضخم وقديم وما يزال مجهولًا تحت الأرض، مليء ببقايا العظام وآثار الضباع والذئاب، وأعشاش الطيور بكميات كبيرة، مثلما ظهر في الفيديو الموثق للرحلة.

وأضاف: "الكهف أسطوري شعور الدهشة سيبقى معك من دخولك إلى خروجك من الكهف المتعرج الذي يضيق ويتسع ويرتفع وينخفض وكأنك تمشي داخل متحف للفنون الطبيعية بتجويفات صخرية وأشكال هندسية وأسقف ملونة".

وبعد نهاية الرحلة، كشف المغامرون ردة فعلهم وشعورهم بهذه التجربة، حيث قال أحدهم إنها تجربة رائعة، فيما وصفها آخر بأنها أفضل مغامرة قام بها في حياته، وقال آخر: "استمتعنا وتعبنا لكن المغامرة جدًا تستاهل".

وتجدر بالإشارة إلى أن الكهف ناتج عن تنسمات بركانية، وأقرب بركان حدث في المنطقة قبل نحو 400 عام"، كما يتكون من حجر بازلتي صعب انهياره، وهو من آثار البراكين وتنسماتها التي تعود لآلاف السنين، وتم توثيق الكهف رسميًا مطلع 2018، وهو كهف من عدة كهوف بنفس المنطقة التي تجاوز عددها العشرة.