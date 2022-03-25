"ملتقى القلب الوطني الأول" يبحث توجهات الرعاية الصحية بالسعودية

ينظم "المجلس الصحي السعودي"، ممثلاً بـ"المركز الوطني للقلب"، "ملتقى القلب الوطني الأول" في مدينة الرياض خلال الفترة من 29 - 31 مارس الحالي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين والمتخصصين في مجال صحة القلب من مختلف القطاعات الصحية والقطاعات ذات العلاقة، وذلك لمناقشة التوجهات المستقبلية للرعاية الصحية القلبية في السعودية، وتطوير الرعاية الصحية الخاصة بها، بالإضافة إلى تعزيز دور "المركز الوطني للقلب" في وضع السياسات الصحية، والخطط الاستراتيجية التي تسهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين والحد من انتشارها، وكذلك الاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بطب وأمراض القلب والشرايين محلياً وعالمياً.

كما سيناقش الملتقى العديد من المحاور المهمة المتعلقة بمجال القلب، ومنها: طرق تحسين مستوى صحة القلب للمجتمع، تطبيق مبادئ الرعاية الصحية المبنية على القيمة بالمملكة، دور الأبحاث والبيانات الصحية لأمراض القلب وأثرها في التخطيط المستقبلي الأمثل للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مجال الرعاية الصحية القلبية.

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ويتخلل الملتقى العديد من المحاضرات يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال القلب. وسيحصل المشاركون والمسجلون في الملتقى على 22 ساعة تعليم طبي معتمدة من "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية". ويمكن التسجيل بالملتقى من خلال الرابط التالي: https://shc-conference.com/

يُشار إلى أن "المركز الوطني للقلب" يسعى إلى تطوير الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب في السعودية، ورفع مستوى جودة الحياة لديهم من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.