تفاصيل انطلاق تصوير الفيلم السعودي "بين الرمال"

انطلقت في نيوم أعمال تصوير الفيلم السينمائي "بين الرمال"، وهو أول فيلم سينمائي سعودي يحظى بدعم لوجستي كامل من قطاع الإنتاج الإعلامي في نيوم.

ويتناول فيلم "بين الرمال" أحداثا حقيقية تحمل روح الحكاية السعودية الأصيلة، ويقدم مفهوم الأبوة باعتبارها ليست مجرد علاقة مع شخص آخر، ولكن رحلة لاكتشاف الذات والنضج وكنموذج يحتذى به للجميع.

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ويجري حالياً تصوير الفيلم في منطقة "بجدة" بنيوم، ومن المقرر إطلاقه في نوفمبر 2022، وذلك بعد فوزه في مسابقة "ضوء لدعم الأفلام" التي تنظمها هيئة الأفلام السعودية.

قصة الفيلم

واختير نص فيلم "بين الرمال" من قبل "تورينو لاب" الذي كان جزءاً من الطاقم الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، وهو من تأليف وإخراج المخرج السعودي محمد العطاوي، ويشارك فيه نخبة مميزة من المواهب الفنية السعودية المبدعة والصاعدة، من بينهم بطل الفيلم الممثل رائد الشمري.

وقال مدير قطاع الإنتاج الإعلامي في نيوم، وين بورغ، إن صناعة السينما السعودية تتقدم بخطى متسارعة في رحلة تطورها ونموها، مشيراً إلى أن نيوم تركز على تنمية هذا القطاع الوطني وتحفيزه كي يصبح جزءاً من الصناعة العالمية، وذلك من خلال توفير الخدمات الأساسية والإمكانات الفنية، وتنمية الشباب وتأهيل الكوادر.

من جانبه، أوضح المخرج محمد العطاوي أن اختيار المواقع خطوة مهمة خلال مراحل تصوير الفيلم، مبيناً أن نيوم تعد بيئة مثالية لتصوير فيلم "بين الرمال" نظرا لما توفره من المناظر الطبيعية الفريدة التي تتميز بها وتتناغم مع حكاية وأحداث الفيلم.

جدير بالذكر أن نيوم تسعى إلى إنشاء أول مركز إقليمي للصناعات الإعلامية والإبداعية، متكامل بتقنياته وأدواته ومُعدّاته على مستوى العالم، وينصبّ تركيزه على دعم الإنتاج السينمائي في المملكة والمنطقة، وتطوير الألعاب الإلكترونية والنشر الرقمي.