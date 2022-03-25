.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو من محطة أرامكو بجدة التي تعرضت لاعتداء.. 15 فرقة تكافح الحريق

  • الخط
من محطة أرامكو في جدة التي تعرضت لاعتداء
اليمن والحوثي

فيديو من محطة أرامكو بجدة التي تعرضت لاعتداء.. 15 فرقة تكافح الحريق

مراسل العربية في جدة: 15 فرقة تكافح حريق محطة توزيع الوقود التابعة لأرامكو.. وتوقعات بالسيطرة على النيران خلال ساعات

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد مراسل العربية، مساء الجمعة، بأن طواقم الدفاع المدني والإطفاء تعمل على السيطرة على حريق محطة أرامكو في جدة.

فيما أظهرت صور مباشرة من محطة أرامكو في جدة التي تعرضت لاعتداء الجمعة، ألسنة اللهب والدخان المتصاعدة.

وقال مراسل العربية في جدة إن 15 فرقة تكافح حريق محطة توزيع الوقود التابعة لأرامكو، وأنه يتوقع السيطرة على النيران خلال ساعات.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الجمعة، إن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت عند الساعة 5:25 من مساء اليوم الجمعة 22 شعبان 1443هـ، الموافق 25 مارس 2022، لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة "المختارة" في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم أيضاً، لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات.

التحالف: 16 هجوماً عدائياً.. ونحذر الحوثيين من اختبار صبرنا اليمن اليمن والحوثي التحالف: 16 هجوماً عدائياً.. ونحذر الحوثيين من اختبار صبرنا

وقد أعرب المصدر عن إدانة السعودية الشديدة لهذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكد المصدر ما سبق أن أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هكذا وجدت أوروبا نفسها رهينة سلاح الطاقة الروسي هكذا وجدت أوروبا نفسها رهينة سلاح الطاقة الروسي
اكتشف المزيد